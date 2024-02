Champions League, dove vedere PSV Eindhoven-Borussia Dortmund: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24. Il PSV Eindhoven di Peter Bosz ospita il Borussia Dortmund di Edin Terzić. Si affrontano martedì 20 febbraio 2024, ore 21:00, al "Philips Stadion" di Eindhoven. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

UEFA Champions League 2023/24, dove vedere PSV Eindhoven-Borussia Dortmund? Si gioca al "Philips Stadion" di Eindhoven, con calcio d'inizio in programma martedì 20 febbraio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale di calcio per club.

EVENTO PSV EINDHOVEN-BORUSSIA DORTMUND



UEFA Champions League 2023/24

Ottavi di finale - Andata LUOGO EINDHOVEN



Philips Stadion DATA Martedì 20 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Srdjan Jovanovic

Serbia



ASSISTENTE 1

Uros Stojkovic

Serbia



ASSISTENTE 2

Milan Mihajlovic

Serbia



IV UFFICIALE

Novak Simovic

Serbia



VAR

Nejc Kajtazovic

Slovenia



AVAR

Ivan Bebek

Croazia

Champions League, dove vedere PSV Eindhoven-Borussia Dortmund?

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund viene trasmessa su: Sky. E' disponibile in:

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 253] con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Live Streaming su: Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Probabili formazioni



PSV EINDHOVEN



4-2-3-1 PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Probabili formazioni



BORUSSIA DORMTUND



4-2-3-1 1

Walter Benítez 1

Gregor Kobel 3

Jordan Teze 22

Ian Maatsen 5

André Ramalho 4

Nico Schlotterbeck 18

Olivier Boscagli 15

Mats Hummels 8

Sergiño Dest 26

Julian Ryerson 22

Jerdy Schouten 23

Emre Can 23

Joey Veerman 20

Marcel Sabitzer 27

Hirving Lozano 10

Jadon Sancho 10

Malik Tillman 21

Donyell Malen 14

Ricardo Pepi 19

Julian Brandt 9

Luuk de Jong 14

Niclas Füllkrug Coach



Peter Bosz Coach



Edin Terzic

Presentazione

Sfida del "Nord Europa" tra due compagini storiche. Una Coppa dei Campioni per parte nella storia dei due club: nell'edizione 1987/88, la portò a casa la squadra di Eindhoven, sconfiggendo il Benfica; in quella del 1996/97, con molti favori del pronostico avversi, il Borussia Dortmund alzò il trofeo nel cielo di Monaco di Baviera battendo la Juventus guidata, all'epoca, da Marcello Lippi.

Il PSV Eindhoven sta disputando campionato a sé in patria, con il posto solitario incastonato a 62 punti in 22 incontri, a 10 lunghezze di distanza dalla storica rivale posizionata al secondo posto in classifica: il Feyenoord. Impressionante ruolino di marcia: 20 vittorie, 2 pareggi (ottenuti, di recente, entrambi per 1-1 contro Ajax e Utrecht in trasferta) e nessuna sconfitta, a fronte di 70 reti all'attivo e soltanto 10 quelle subite. Nelle gare della fase a gironi nel Gruppo B, gli olandesi hanno ottenuto il pass con il secondo piazzamento grazie ai 9 punti realizzati, dietro l'Arsenal primo a quota 13, l'unica formazione in grado di sconfiggerla. Il coach Peter Bosz è ancora senza l'ala infortunata Noa Lang, oltre che del difensore tedesco Armel Bella-Kotchap e del centrocampista Guus Til.

Il Borussia Dortmund non ha le stesse performance degli avversari nel proprio campionato ma la Bundesliga, senza nulla togliere alla Eredivisie, ha un coefficiente di difficoltà molto più alto. Difatti, gli uomini di Edin Terzic sono fermi in quarta posizione a 41 punti, tenendo il fiato sul collo del Lipsia, dietro di una sola lunghezza. Proprio contro quest'ultima, la squadra dei "Prussiani" ha visto la sua ultima sconfitta tra gare di campionato e coppe, risalente al 9 dicembre scorso (2-3 al Signal Iduna Park). Da quella giornata, sono stati 11 i risultati consecutivi fin qui ottenuti: l'ultimo, il pareggio esterno sul terreno di gioco del Wolfsburg (1-1).

Spera di avere in uno stato di forma almeno sufficiente Donyell Malen, proprio un ex del PSV Eindhoven. Il nazionale olandese, che porta con sé uno score personale di quattro reti nelle sue ultime altrettante presenze in Bundesliga, ha lamentato un risentimento al ginocchio ma dovrebbe essere della formazione titolare, seppur non in ottimo stato di salute. Il veterano Mats Hummels, protagonista durante le gare della fase a gironi del Gruppo F, ritorna in difesa dopo circa due settimane. La novità dovrebbe essere rappresentata da Ian Maatsen, difensore 21enne di proprietà del Chelsea e dell'U21 dei Paesi Bassi, con il proprio debutto nella massima competizione europea.