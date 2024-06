Bayern Monaco-Lazio, streaming gratis e diretta tv Canale 5, SKY o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Bayern Monaco-Lazio, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma martedì 6 alle ore 21 all' "Allianz Arena" di Monaco di Baviera.

Martedì 6 marzo, alle ore 21, all' "Allianz Arena" di Monaco di Baviera, si disputerà il match Bayern Monaco-Lazio, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Bayern Monaco-Lazio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I tedeschi di Thomas Tuchel vorranno ribaltare l'1-0 del match d'andata che si è giocato lo scorso 14 febbraio allo stadio "Olimpico" di Roma. In caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bayern Monaco-Lazio, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Il match sarà trasmesso in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now.

Il match sarà disponibile anche gratuitamente su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull'Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.