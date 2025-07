Champions League, dove vedere Real Madrid-Lipsia: Amazon Prime Video, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ospita il Lipsia di Marco Rose. Si affrontano oggi, Mercoledì 6 marzo 2024, ore 21:00 (CET), allo "Stadio Santiago Bernabeu" di Madrid. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, oltre agli aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Real Madrid-Lipsia? Si gioca allo "Stadio Santiago Bernabeu" di Madrid, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale di calcio maschile per club.

EVENTO REAL MADRID-LIPSIA



UEFA Champions League 2023/24

Ottavi di finale - Ritorno LUOGO MADRID



Stadio Santiago Bernabeu DATA Mercoledì 6 marzo 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Davide Massa

Italia



ASSISTENTE 1

Filippo Meli

Italia



ASSISTENTE 2

Stefano Alassio

Italia



IV UFFICIALE

Marco Di Bello

Italia



VAR

Massimiliano Irrati

Italia



AVAR

Paolo Valeri

Italia

Champions League, dove vedere Real Madrid-Lipsia?

Real Madrid-Lipsia viene trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. E' disponibile in:

Real Madrid-Lipsia, Live Streaming su: Prime Video, la piattaforma di Amazon che offre il servizio di streaming, anche on demand, per tutti i clienti abbonati.

Con l'iscrizione su Prime Video di Amazon si potrà guardare la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League in diretta e in esclusiva, insieme agli highlights di tutte le partite.

L'iscrizione è gratuita per 30 giorni. Dopo 30 giorni, l’iscrizione si rinnova automaticamente al prezzo di 49,90 Euro all'anno o 4,99 Euro al mese.

Telecronaca su Prime Video di Amazon affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Live Streaming su: Amazon Amazon Prime Video



www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=22974463031

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid e Lipsia. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.