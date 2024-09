Dove vedere Sorteggio Champions League quarti di finale 2024, in diretta tv e streaming live

La Champions League 2024 entra nel vivo e decide attraverso l'urna di Nyon gli abbinamenti dei quarti di finale e il tabellone della competizione che determinerà le semifinali, ecco dove vedere il sorteggio delle sfide dei prossimi turni della competizione.

Ecco dove vedere il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2023/2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'evento attesissimo da cui si capirà il tabellone della massima competizione calcistica europea si svolgerà a Nyon in Svizzera venerdi 15 marzo 2024 alle ore 12:00.

Come lo scorso anno dal sorteggio degli abbinamenti dei quarti di finali si scopriranno non solo le quattro sfide tra le magnifiche otto d'Europa. Si scopriranno anche gli eventuali abbinamenti delle semifinali. Lo scorso anno furono ben 3 le squadre italiane coinvolte nel sorteggio: Inter, Milan e Napoli. Tutte e tre capitarono nella stessa parte di tabellone assieme al Benfica, vedendosi di fatto spalancate la porte della finale di Istanbul. Toccò all'Inter di Simone Inzaghi raggiungere l'ambita sfida contro il Manchester City di Guardiola che riuscì comunque ad avere la meglio.

Dove vedere sorteggio Champions League: ecco quarti e semifinali

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League si svolgerà venerdi 15 marzo 2024 alle ore 12:00 presso l'urna di Nyon. Sarà possibile seguire l'evento in diretta tv su Sky Sport, Prime Video e molto probabilmente anche sui canali Mediaset.

Sicuramente ci sarà la trasmissione streaming su Mediaset Infinity, oltre che su Sky e Now Tv. E' necessario scaricare l'App ed abbonarsi al servizio per accedere al contenuto video in diretta.

Dove vedere sorteggio Champions: le qualificate ai quarti di finale

Purtroppo non ci saranno squadre italiane nei quarti di finale della Champions League 2023/2024, tutte sconfitte nel primo turno ad eliminazione diretta della maggiore competizione europea per club.