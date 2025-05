Barcellona-PSG, le probabili formazioni: le scelte di Xavi e Luis Enrique in Champions League

Barcellona-PSG, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Xavi e Luis Enrique in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Champions League. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 21:00 di martedì 16 aprile.

Barcellona e PSG si affronteranno nella gara di ritorno dei quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Champions League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Xavi e quella di Luis Enrique è previsto per le 21:00 di martedì 16 aprile, al Camp Nou della città spagnola.

Barcellona-PSG di Champions League, probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal. All. Xavi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Asensio, Dembelé, Mbappé. All. Luis Enrique.

Barcellona-PSG di Champions League, come arrivano le due squadre

Il Barcellona arriva a questa sfida dopo la vittoria esterna contro il Cadice in campionato, partita che ha consolidato il secondo posto dei blaugrana e mantenuto invariata la distanza dalla capolista Real Madrid. Si tratta della sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Xavi tra La Liga e Champions League. Per raggiungere i quarti di finale di questa competizione, gli spagnoli hanno dovuto sconfiggere il Napoli nella doppia sfida degli ottavi prevista dal format del torneo.

Per quanto riguarda i parigini, la loro situazione in campionato è ben definita, con la vetta della classifica che appartiene alla squadra di Luis Enrique grazie ai 10 punti di vantaggio sul Brest. L'ultima gara dei francesi risale al 10 aprile, più precisamente alla gara di andata contro lo stesso Barcellona, persa per 2-3 al Parco dei Principi: sarà compito dei campioni di Francia ribaltare il risultato del match per passare il turno. Per arrivare ai quarti della massima competizione europea, Mbappé e compagni hanno eliminato la Real Sociedad.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito del romeno István Kovács, coadiuvato dagli assistenti connazionali Marinescu e Artene. Il quarto uomo sarà Feșnic, mentre in sala VAR agiranno Fritz e Dankert.