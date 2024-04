Bayern Monaco-Real Madrid, probabili formazioni: le scelte di Tuchel e Ancelotti in Champions League

Bayern Monaco e Real Madrid si affronteranno nella gara valida per l'andata della semifinale dell'edizione 2023/24 di Champions League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Thomas Tuchel e quella di Carlo Ancelotti è previsto per le 21:00 di martedì 30 aprile all'Allianz Arena della città tedesca.

Bayern Monaco-Real Madrid di Champions League, probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.

Bayern Monaco-Real Madrid di Champions League, come arrivano le due squadre

I bavaresi sono reduci da una vittoria casalinga in Bundesliga per 2-1 ai danni dell'Eintracht Francoforte. La squadra di Tuchel, seppur non sia più in lotta per la conquista del campionato vinto dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, è riuscita a guadagnarsi la qualificazione matematica alla prossima edizione di Champions League grazie ai 3 successi in fila ottenuti contro Colonia, Union Berlino e, appunto, Eintracht.

Anche nel caso dei Blancos sono 3 le giornate vittoriose consecutive, in questo caso avvenute contro Maiorca, Barcellona e, nell'ultimo turno, Real Sociedad. Per i Galacticos è molto vicina la vittoria matematica de La Liga: sono 84 i punti portati a casa in 33 partite, con la squadra di Ancelotti che si trova attualmente a 13 punti di vantaggio dal Girona secondo a 5 partite dalla fine.

Prima di arrivare alle semifinali di Champions League, il Bayern Monaco ha sconfitto l'Arsenal nel doppio confronto nei quarti di finale, mentre nel caso del Real Madrid è stato il Manchester City a dover abbandonare la competizione.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito del francese Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti connazionali Danos e Pages. Il quarto uomo sarà lo svizzero Schärer, mentre in sala VAR agiranno Brisard e Delajod.