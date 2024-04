Bayern Monaco-Real Madrid, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Amazon o Sky Sport? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match di semifinale d'andata tra tedeschi e spagnoli, in programma martedì 30 aprile alle ore 21. L'arbitro della sfida sarà il francese Clément Turpin; ritorno in programma a Madrid, mercoledì 8 maggio.

Domani sera alle ore 21 all'Allianz Arena" di Monaco di Baviera si disputerà il match Bayern Monaco-Real Madrid, valevole per l'andata della semifinale di finale di Champions League, con l'incontro di ritorno in programma il prossimo 8 maggio al "Santiago Bernabeu".

Sono ventisei i precedenti complessivi tra le due squadre con quella bavarese avanti di misura per 12-11 e tre pareggi; l'ultima sfida risale alla Champions League 2017/18 quando sempre in semifinale a passare il turno furono i "Blancos" (successo in Germania per 2-1 e pareggio casalingo 2-2). L'arbitro della sfida sarà il francese Clement Turpin.

Bayern Monaco-Real Madrid, probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv e streaming

ll match tra Bayer Monaco-Real Madrid, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Una seconda opzione per seguire l'incontro dell'"Allianz Arena" è quella in chiaro su Canale 5, compreso lo streaming gratuito sui siti Mediaset Infinity e Sportmediaset.

25 aprile 2018, Bayer Monaco-Real Madrid 1-2: gli highlights