Borussia Dortmund-PSG, le probabili formazioni: le scelte di Terzic e Luis Enrique in Champions League

Borussia Dortmund e PSG si affronteranno nella gara di andata delle semifinali dell'edizione 2023/24 di Champions League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Edin Terzic e quella di Luis Enrique è previsto per le 21:00 di mercoledì 1 maggio, al Signal Iduna Park della città tedesca.

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Ozcan; Sancho, Brandt, Reus, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo; Vitinha, Zaire-Emery; Dembelé, Fabian, Barcola; Kolo Muani. All. Luis Enrique.

Borussia Dortmund-PSG di Champions League, come arrivano le due squadre

Il Borussia Dortmund arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta esterna per 4-1 contro il Lipsia in campionato, partita che ha allontanato le speranze di qualificazione alla prossima Champions League tramite piazzamento tra le prime 4 per i gialloneri. La quarta piazza, occupata proprio da Sesko e compagni, dista infatti 5 punti a 3 giornate dal termine della Bundesliga. La speranza per gli uomini di Terzic rimane comunque quella di vincere la massima competizione europea quest'anno per garantirsi un posto nell'edizione 2024-25: per farlo bisognerà battere i parigini nel doppio confronto e sconfiggere la vincente tra Real Madrid e Bayern Monaco in finale.

Per quanto riguarda il PSG, la loro situazione in campionato è ben definita, con la vetta della classifica che appartiene alla squadra di Luis Enrique grazie ai 12 punti di vantaggio sul Monaco. L'ultima gara del Paris Saint-Germain risale al 27 aprile, più precisamente al match pareggiato contro il Le Havre sul punteggio di 3-3.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito dell'inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti connazionali Beswick e Nunn. In sala VAR agiranno Attwell e Coote a completare la squadra arbitrale tutta britannica.