Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni: le scelte di Guardiola e Ancelotti in Champions League

Manchester City e Real Madrid si affronteranno nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Champions League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Pep Guardiola e quella di Carlo Ancelotti è previsto per le 21:00 di mercoledì 17 aprile all'Etihad Stadium della città inglese.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega Moreno; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Stones; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; Grealish, Foden; Haaland. All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti.

Manchester City-Real Madrid di Champions League, come arrivano le due squadre

I Citizens sono reduci da una larga vittoria in Premier League per 5-1 ai danni del Luton Town. La squadra di Guardiola è riuscita così ad approfittare dei passi falsi di Liverpool e Arsenal per portarsi in cima alla classifica a quota 73 punti, a +2 dalle due inseguitrici a sole 6 partite dal termine del campionato. Per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, gli inglesi hanno dovuto sconfiggere il Copenaghen nella doppia sfida prevista dal format del torneo.

Anche nel caso dei Blancos l'ultimo turno di campionato ha portato un successo: lo 0-1 contro il Maiorca ha permesso a Vinicius e compagni di tenere 8 punti di vantaggio sul Barcellona secondo in classifica. Per accedere ai quarti della massima competizione europea, il Real ha battuto il Lipsia nel turno precedente grazie alla vittoria per 0-1 nella gara di andata, partita che ha permesso ai Galacticos di poter pareggiare lo scontro di ritorno.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito dell'italiano Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti connazionali Carbone e Giallatini. Il quarto uomo sarà Mariani, mentre in sala VAR agiranno Irrati e Valeri.