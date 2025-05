Manchester City-Real Madrid, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Amazon Prime o Sky? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra inglesi e spagnoli in programma mercoledì 17 aprile alle ore 21 e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alll'andata il risultato finale è stato di 3-3.

Questa sera alle ore 21 al "City of Manchester Stadium" si disputerà il match Manchester City-Real Madrid, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nella gara d'andata giocata lo scorso 9 aprile al "Santiago Bernabeu", il risultato finale è stato di 3-3.

Sono undici i precedenti complessivi tra le due squadre con gli inglesi avanti per 4-3 e tre pareggi; nelle ultime due stagioni questa sfida si è giocato a livello di semifinale con un bilancio di parità: una qualificazione per parte. Chi avrà la meglio nel turno successivo sfiderà la vincente di Arsenal-Bayern Monaco (andata 2-2 in Inghilterra). L'arbitro dell'incontro sarà Daniele Orsato di Schio (Vicenza).

Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Grealish; Haaland.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv e streaming

La sfida di Champions League tra Manchester City-Real Madrid sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, con collegamento a partire dalle ore 19.30, dove in compagnia della conduttrice Giulia Mizzoni, saranno presenti gli ex calciatori Fabio Cannavaro, Luca Toni e Gianfranco Zola. Telecronaca a cura di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Ricordiamo che i nuovi abbonati ad Amazon Prime Video, hanno un diritto ad un periodo di prova gratuito di 30 giorni, alla fine del quale potranno decidere se confermare o rescindere l'abbonamento.

9 aprile 2024, Real Madrid-Manchester City-Real Madrid: gli highligths