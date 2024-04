PSG-Barcellona, le probabili formazioni: le scelte di Luis Enrique e Xavi in Champions League

PSG e Barcellona si affronteranno nella gara valida per i quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Champions League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Luis Enrique e quella di Xavi è previsto per le 21:00 di oggi, mercoledì 10 aprile, al Parco dei Principi della capitale francese.

PSG-Barcellona di Champions League, probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee Kang-in, Dembélé, Mbappé. All. Luis Enrique.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal. All. Xavi.

PSG-Barcellona di Champions League, come arrivano le due squadre

Il Paris Saint-Germain arriva a questa sfida dopo il pareggio in campionato per 1-1 contro il Clermont. Nonostante il mezzo passo falso, i parigini mantengono saldamente il comando della classifica della Ligue 1 con 10 punti di vantaggio sul Brest secondo e allungano la loro serie di partite senza sconfitte a 27: l'ultima volta in cui i francesi hanno perso è stata infatti nella gara contro il Milan durante la fase a gironi di Champions League. Per raggiungere i quarti di finale di questa competizione, la squadra di Luis Enrique ha battuto la Real Sociedad nel turno precedente.

Per quanto riguarda i Blaugrana, nel loro caso si sta cavalcando una striscia aperta di 4 vittorie e di 11 partite da imbattuti. La squadra di Xavi si trova al momento seconda ne La Liga a 8 punti di distanza dalla capolista Real Madrid. Per accedere ai quarti della massima competizione europea, gli spagnoli hanno dovuto sconfiggere il Napoli nella doppia sfida degli ottavi prevista dal format del torneo.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito dell'inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti connazionali Beswick e Nunn. Il quarto uomo sarà Jones, mentre in sala VAR agiranno Attwell e Coote.