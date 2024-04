Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: le scelte di Ancelotti e Guardiola in Champions League

Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola in vista della sfida valida per i quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Champions League. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 21:00.

Real Madrid e Manchester City si affronteranno nella gara valida per i quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Champions League: di seguito le formazioni ufficiali della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Carlo Ancelotti e quella di Pep Guardiola è previsto per le 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola.

Real Madrid-Manchester City di Champions League, formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, F.Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Stones, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri Hernández; Bernardo Silva, Kovacic, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Real Madrid-Manchester City di Champions League, come arrivano le due squadre

I Blancos arrivano a questa sfida forti di 3 successi consecutivi ottenuti contro Celta Vigo, Osasuna e Athletic Club. I recenti risultati in campionato hanno permesso alla squadra di Ancelotti di accumulare un vantaggio di 8 punti sul Barcellona secondo: una distanza che sarà molto difficile da colmare nelle 8 giornate rimanenti prima del termine de La Liga. Per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, il Real ha battuto il Lipsia nel turno precedente grazie alla vittoria per 0-1 nella gara di andata, partita che ha permesso ai Galacticos di poter pareggiare lo scontro di ritorno.

Per quanto riguarda i Citizens, anche nel loro caso si sta cavalcando una striscia aperta di vittorie, che nel loro caso ammonta però a 2, quelle ottenute contro Aston Villa e Crystal Palace. La squadra di Guardiola si trova al momento terza in Premier League ad un solo punto di distanza dal duo capolista formato da Arsenal e Liverpool. Per accedere ai quarti della massima competizione europea, gli inglesi hanno dovuto sconfiggere il Copenaghen nella doppia sfida prevista dal format del torneo.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito del francese François Letexier, coadiuvato dagli assistenti connazionali Mugnier e Rahmouni. Il quarto uomo sarà Gaillouste, mentre in sala VAR agiranno Brisard e Delajod.