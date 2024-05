Borussia Dortmund-Real Madrid, dove vedere Finale Champions League: Mediaset, Sky o Amazon Prime? Diretta TV, data, ora e formazioni

Arriva l'ultima gara, quella più importante di tutte: la Finale della UEFA Champions League 2023/24. Il Borussia Dortmund di Ivan Terzić sfida il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Si affrontano Sabato 1 giugno 2024, alle ore 21:00 (CET - Ore italiane), al "Wembley Stadium" di Londra, nell'omonimo quartiere della capitale di Inghilterra e Regno Unito. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali. Inoltre, ecco quanto guadagna il vincitore...

Finale UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid? Si gioca al "Wembley Stadium" di Londra, con calcio d'inizio in programma Sabato 1 giugno 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per la "Finalissima" della 69ª edizione della massima competizione continentale di calcio maschile per club.

Finale Champions League, dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid?

Borussia Dortmund-Real Madrid viene trasmessa su: Mediaset e Sky. E' disponibile:

Borussia Dortmund-Real Madrid, Diretta TV su: Mediaset [Canale 5, Canale 105 e Canale 505 HD, in Diffusione Terrestre], in chiaro.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 239 HD], Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD] e Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: Mediaset Infinity+, la piattaforma di Mediaset per la visione di contenuti in streaming via Internet, sia in diretta che in modalità on demand, gratuiti e a pagamento per tutti i clienti abbonati al servizio.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: Infinity+, il Channel di Mediaset Infinity che offre i propri contenuti disponibili anche in 4K, su qualsiasi dispositivo abilitato.