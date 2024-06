Borussia Dortmund-Real Madrid, le probabili formazioni: le scelte di Terzic e Ancelotti in finale di Champions League

Borussia Dortmund-Real Madrid, finale di Champions League, probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

Borussia Dortmund-Real Madrid, finale di Champions League, come arrivano le due squadre

Il Borussia Dortmund arriva a questa sfida dopo aver eliminato dalla competizione il Paris Saint-Germain nel doppio confronto avvenuto in semifinale: in entrambe le sfide sono stati i gialloneri a prevalere grazie a 2 successi di misura, entrambi per 1-0. Nei turni antecedenti, gli uomini di Terzic sono stati in grado di far uscire anzitempo dal torneo Atletico Madrid, nei quarti di finale, e PSV, agli ottavi.

Per quanto riguarda il Real Madrid, la doppietta sul finale di Joselu che ha marchiato a fuoco il 2-1 nella gara di ritorno del Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco ha permesso ai blancos di accedere alla finale in virtù del 2-2 maturato nella gara di andata. Nei quarti di finale i galacticos hanno eliminato i campioni in carica del Manchester City ai calci di rigore, mentre agli ottavi a farne le spese è stato il Copenaghen.

L'ultimo precedente tra queste due squadre risale al 6 dicembre 2017, quando la sfida dei gironi terminò sul 3-2 per il Real: allora alla doppietta di Aubamyeang risposero i gol di Mayoral, Ronaldo e Vazquez.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito dello sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Klancnik e Kovacic. Il quarto uomo sarà il francese Letexier, mentre in sala VAR agiranno Kajtazovic e Obrenovic a completare la squadra arbitrale.