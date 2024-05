Real Madrid-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv Canale 5, SKY o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Real Madrid-Bayern Monaco, match valevole per il ritorno della semifinale di Champions League e in programma mercoledì 8 maggio alle ore 21 al "Santiago Bernabeu" di Madrid tra le merengues e i bavaresi

Mercoledì 8 maggio, alle ore 21, al "Santiago Bernabeu", si disputerà il match Real Madrid-Bayern Monaco, valido per il ritorno della semifinale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

In questa semifinale di ritorno si ripartirà dal 2-2 della gara d'andata che si è giocata la settimana scorsa all' "Allianz Arena" di Monaco di Baviera con le reti di Sane e Kane per i bavaresi e la doppietta di Vinicius per le "merengues". In caso di parità di reti tra andata e ritorno al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore.

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Real Madrid-Bayern Monaco, valevole per il ritorno della semifinale di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 49,90 € all' anno, ovvero 4,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.