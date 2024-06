Borussia Dortmund-Real Madrid, dove vedere Finale Champions League: Mediaset, Sky o Amazon Prime? Diretta TV, data, ora e formazioni

Arriva l'ultima gara, quella più importante di tutte: la Finale della UEFA Champions League 2023/24. Il Borussia Dortmund di Ivan Terzić sfida il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Si affrontano oggi, Sabato 1 giugno 2024, alle ore 21:00 (CET), al "Wembley Stadium" di Londra, nell'omonimo quartiere della capitale di Inghilterra e Regno Unito. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali. Inoltre, ecco quanto guadagnerà il vincitore.

Finale UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid? Si gioca al "Wembley Stadium" di Londra, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 1 giugno 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per la "Finalissima" della 69ª edizione della massima competizione continentale di calcio maschile per club.

EVENTO BORUSSIA DORTMUND-REAL MADRID



Finale UEFA Champions League 2023/24 LUOGO LONDRA



Wembley Stadium DATA Sabato 1 giugno 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Slavko Vinčić

Slovenia



ASSISTENTE 1

Tomaž Klančnik

Slovenia



ASSISTENTE 2

Andraž Kovačič

Slovenia



IV UFFICIALE

François Letexier

Francia



ARBITRO DI RISERVA

Cyril Mugnier

Francia



VAR

Nejc Kajtazović

Slovenia



ASSISTANT VAR

Rade Obrenović

Slovenia



VAR SUPPORT

Massimiliano Irrati

Italia

Finale Champions League, dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid?

Borussia Dortmund-Real Madrid viene trasmessa su: Mediaset e Sky. E' disponibile:

Borussia Dortmund-Real Madrid, Diretta TV su: Mediaset [Canale 5, Canale 105 e Canale 505 HD, in Diffusione Terrestre], in chiaro.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 239 HD], Sky Sport 4K [Canale 213] e Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: Mediaset Infinity+, la piattaforma di Mediaset per la visione di contenuti in streaming via Internet, sia in diretta che in modalità on demand, gratuiti e a pagamento per tutti i clienti abbonati al servizio.

Borussia Dortmund-Real Madrid, Live Streaming su: Infinity+, il Channel di Mediaset Infinity che offre i propri contenuti disponibili anche in 4K, su qualsiasi dispositivo abilitato.

Finale UEFA Champions League 2023/24



Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid:



Emittenti TV Finale UEFA Champions League 2023/24



Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid:



Canali TV Borussia Dortmund-Real Madrid



Diretta TV su: Mediaset Mediaset

Canale 5 in DTT

in chiaro



Mediaset

Canale 105 in DTT

in chiaro



Mediaset

Canale 505 HD in DTT

in chiaro Borussia Dortmund-Real Madrid



Diretta TV su: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 239 HD



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 251 Borussia Dortmund-Real Madrid



Live Streaming su: Mediaset Mediaset Infinity



mediasetinfinity.mediaset.it Borussia Dortmund-Real Madrid



Live Streaming su: Mediaset Infinity+



mediasetinfinity.mediaset.it/infinity-plus Borussia Dortmund-Real Madrid



Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Borussia Dortmund-Real Madrid



Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Borussia Dortmund - Real Madrid, le formazioni ufficiali

Finale UEFA Champions League 2023/24



Formazioni ufficiali



BORUSSIA DORTMUND



4-2-3-1 Finale UEFA Champions League 2023/24



Formazioni ufficiali



REAL MADRID



4-3-1-2 1

Gregor Kobel 1

Thibaut Courtois 26

Julian Ryerson 2

Dani Carvajal 15

Mats Hummels 22

Antonio Rüdiger 4

Nico Schlotterbeck 6

Nacho 22

Ian Maatsen 23

Ferland Mendy 20

Marcel Sabitzer 15

Federico Valverde 23

Emre Can 12

Eduardo Camavinga 10

Jadon Sancho 8

Toni Kroos 19

Julian Brandt 5

Jude Bellingham 27

Karim Adeyemi 11

Rodrygo 14

Niclas Füllkrug 7

Vinicius Junior

Borussia Dortmund - Real Madrid, in panchina

Finale UEFA Champions League 2023/24



In panchina



BORUSSIA DORTMUND Finale UEFA Champions League 2023/24



In panchina



REAL MADRID 33

Alexander Meyer 13

Andriy Lunin 35

Marcel Lotka 25

Kepa Arrizabalaga 25

Niklas Süle 3

Éder Militão 6

Salih Özcan 4

David Alaba 8

Felix Nmecha 20

Fran García 11

Marco Reus 10

Luka Modrić 17

Marius Wolf 14

José Luís Sanmartín Mato 38

Kjell-Arik Wätjen 17

Lucas Vázquez 9

Sébastien Haller 18

Aurélien Tchouaméni 18

Youssoufa Moukoko 19

Dani Ceballos 21

Donyell Malen 21

Brahim Díaz 43

Jamie Bynoe-Gittens 24

Arda Güler

BORUSSIA DORTMUND



Coach



Edin Terzić REAL MADRID



Coach



Carlo Ancelotti

Quanto guadagna il vincitore della Champions League?

C'è grande appeal per le contendenti al trofeo, anche sul profilo economico. Entrambi i club finalisti percepiranno, per ciascuno, una cifra pari a 15,5 milioni di Euro; chi arriverà ad alzare la UEFA Champions League 2023/24 guadagnerà ulteriori 4,5 milioni di Euro, per un totale complessivo di 20 milioni di Euro. La partecipazione in tutto il suo iter, dalle gare della fase a gironi alla Finalissima, può portare nelle casse dei club "più bravi" un ricavo tra i 90 e i 100 milioni di Euro. La vincente tra Borussia Dortmund e Real Madrid parteciperà, inoltre, alla Finale di Supercoppa UEFA contro la vincitrice della UEFA Europa League, l'Atalanta, in programma il prossimo 14 agosto al "National Stadium" di Varsavia.

Albo d'oro Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Il Real Madrid vanta il maggior numero di successi nella UEFA Champions League, ben 14 titoli; segue il Milan con 7. Ecco l'elenco dei club vincitori (in maiuscolo tutti i club italiani).

Albo d'oro

Coppa

dei Campioni/UEFA Champions League



Edizione Albo d'oro

Coppa

dei Campioni/UEFA Champions League



Vincitore Albo d'oro

Coppa

dei

Campioni/UEFA Champions

League



Finalista 1955/56 Real Madrid Stade de Reims 1956/57 Real Madrid FIORENTINA 1957/58 Real Madrid MILAN 1958/59 Real Madrid Stade de Reims 1959/60 Real Madrid Eintracht Francoforte 1960/61 Benfica Barcellona 1961/62 Benfica Real Madrid 1962/63 MILAN Benfica 1963/64 INTER Real Madrid 1964/65 INTER Benfica 1965/66 Real Madrid Partizan Belgrado 1966/67 Celtic FC INTER 1967/68 Manchester United Benfica 1968/69 MILAN Ajax 1969/70 Feyenoord Celtic FC 1970/71 Ajax Panathinaikos 1971/72 Ajax INTER 1972/73 Ajax JUVENTUS 1973/74 Bayern Monaco Atletico Madrid 1974/75 Bayern Monaco Leeds United 1975/76 Bayern Monaco Saint-Etienne 1976/77 Liverpool Borussia Mönchengladbach 1977/78 Liverpool Club Brugge 1978/79 Nottingham Forrest Malmö 1979/80 Nottingham Forrest Amburgo 1980/81 Liverpool Real Madrid 1981/82 Aston Villa Bayern Monaco 1982/83 Amburgo JUVENTUS 1983/84 Liverpool ROMA 1984/85 JUVENTUS Liverpool 1985/86 Steaua Bucarest Barcellona 1986/87 FC Porto Bayern Monaco 1987/88 PSV Eindhoven Benfica 1988/89 MILAN Steaua Bucarest 1989/90 MILAN Benfica 1990/91 Stella Rossa Belgrado Olympique Marsiglia 1991/92 Barcellona SAMPDORIA 1992/93 Olympique Marsiglia MILAN 1993/94 MILAN Barcellona 1994/95 Ajax MILAN 1995/96 JUVENTUS Ajax 1996/97 Borussia Dortmund JUVENTUS 1997/98 Real Madrid JUVENTUS 1998/99 Manchester United Bayern Monaco 1999/2000 Real Madrid Valencia 2000/01 Bayern Monaco Valencia 2001/02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2002/03 MILAN JUVENTUS 2003/04 FC Porto Monaco 2004/05 Liverpool MILAN 2005/06 Barcellona Arsenal 2006/07 MILAN Liverpool 2007/08 Manchester United Chelsea 2008/09 Barcellona Manchester United 2009/10 INTER Bayern Monaco 2010/11 Barcellona Manchester United 2011/12 Chelsea Bayern Monaco 2012/13 Bayern Monaco Borussia Dortmund 2013/14 Real Madrid Atletico Madrid 2014/15 Barcellona JUVENTUS 2015/16 Real Madrid Atletico Madrid 2016/17 Real Madrid JUVENTUS 2017/18 Real Madrid Liverpool 2018/19 Liverpool Tottenham Hotspur 2019/20 Bayern Monaco Paris Saint-Germain 2020/21 Chelsea Manchester City 2021/22 Real Madrid Liverpool 2022/23 Manchester City INTER

Ultima finale di Champions League (2022/23), Manchester City-Inter