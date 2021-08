Roma-Trazbonspor, probabili formazioni: confermati Zaniolo e Shomurodov

Grande partenza della Roma con José Mourinho al comando. Dopo la vittoria in casa dei turchi, adesso manca la gara di ritorno all’Olimpico. I giallorossi hanno battuto il Trazbonspor per 2-1 all’andata, gara valida per le qualificazioni alla Conference League.

Il match di giovedì 26 agosto 2021 con fischio d’inizio alle ore 19, all’Olimpico di Roma tra Roma-Trazbonspor verrà arbitrato dal serbo Jovanovic. Nessun precedente tra le due formazioni, se non quello dell’andata.

La Roma scenderà in campo con un piccolo vantaggio, il 2-1 in Turchia è stato fondamentale, ma servirà tenere bene a bada la formazione di Avci che ha intenzione di qualificarsi. Alla guida dell’attacco Mourinho dovrebbe scegliere ancora Shomudorov, che all’andata di è dimostrato fondamentale. Mkhitaryan, come Abraham, in panchina, al suo posto Carles Perez. La mediana con Diawara al posto di Cristante. Mentre in difesa, sulle fasce, Vina e Karsdrop, al centro Ibanez e Mancini. In porta confermatissimo Rui Patricio nel 4-2-3-1 di Mou.

Il Trazbonspor di Avci dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 pronto a contrastare i giallorossi. Una formazione che non dovrebbe subire molti cambiamenti rispetto al match di andata. Un cambiamento potrebbe essere eseguito sulla fascia: out Koybasi, dentro Asan. Altro dubbio per il tecnico potrebbe essere in attacco: al posto di Cornelius potrebbe giocare Djaniny.

Roma-Trazbonspor, probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Mayoral, Abraham, Bove, Zalewski. Allenatore: J. Mourinho

TRAZBONSPOR (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

A disposizione: Akbulut, Akpinar, Genc, Gunduz, Kardesler, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen, Cornelius. Allenatore: A. Avci