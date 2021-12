Dove vedere CSKA Sofia-Roma, streaming e diretta Tv GRATIS

DOVE VEDERE CSKA MOSCA-ROMA – CONFERENCE LEAGUE –

La Roma va in trasferta in Bulgaria dove sfiderà il CSKA Sofia per provare ad accedere agli ottavi di Conference League. Una sfida importante quella di oggi, 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 allo Stadio Vasil Levski di Sofia.

Il CSKA Sofia non ne ha vinta nemmeno una di gara in questa fase di Conference League. Un solo pareggio per la formazione bulgara ottenuto contro il Bodo/Glimt (0-0). Per la squadra di casa non c’è nulla per cui combattere questa sera, se non per orgoglio proprio e per fare una bella figura davanti al proprio pubblico.

La Roma è al secondo posto in classifica, con 10 punti, ad un solo punto di differenza dal Bodo/Glimt. La vittoria per la formazione di José Mourinho è obbligatoria, deve sperare di finire prima nel girone per evitare di finire ai play-off di febbraio.

Dove veder CSKA Sofia-Roma

La partita CSKA Sofia-Roma verrà trasmessa in esclusiva su DAZN (). Si potrà seguire con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Non solo, il match di Sofia verrà inoltre trasmesso in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).