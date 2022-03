Vitesse-Roma streaming Dazn e diretta Sky? Dove vedere Conference League

Il match Vitesse-Roma valido per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Conference League 2021/22, si gioca giovedì 10 marzo alle ore 18:45 al Gelredome di Arnhem, in Olanda. La Roma ha avuto modo di evitare gli spareggi di Conference grazie al posto nel girone, ma ora deve fare sul serio: il 6-1 subito in casa del Bodo Glimt ha dimostrato ai giallorossi che in questa coppa c’è ben poco da scherzare. Il Vitesse non è certamente una squadra di grande caratura internazionale, ma può far male agli uomini di Mourinho. Ecco dunque dove vedere Vitesse-Roma in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Vitesse-Roma Conference League

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

Conference League: Vitesse-Roma, streaming gratis Dazn e diretta tv in chiaro TV8?

Vitesse-Roma, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, sarà trasmesso in diretta streaming e sia su Sky che su Dazn. In particolare, i canali Sky di riferimento per assistere all’incontro dei giallorossi saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256) e Sky Sport Football (canale 203). Su Dazn, invece, come al solito sarà possibile seguire l’evento attraverso la app del sito disponibile per dispositivi mobili e per smart tv. Vitesse-Roma non sarà visibile, invece, né in chiaro su TV8 né o streaming gratis su Mediaset o su Sky.