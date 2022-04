Conference League, Roma-Bodo/Glimt: streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport?

Giovedì 14 aprile alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Roma-Bodo/Glimt, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League; nella gara d’andata giocata giovedì scorso, i norvegesi hanno vinto in rimonta per 2-1.

Chi avrà la meglio, nella semifinale (aprile e 5 maggio) sfiderà la vincente dell’altro quarto che vedrà opposte Psv-Leicester (andata 0-0 in Inghilterra). Un solo precedente nella Capitale che risale allo scorso 4 novembre con il risultato finale che è stato di 2-2.

Roma-Bodo/Glimt 2-2, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Sorli. All. Knutsen

Dove vedere Roma-Bodo/Glimt in tv e streaming

Il match Roma-Bodo/Glimt, sarà visibile Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport HD (ch. 252) e Sky Sport 4K (ch- 213) con diretta a partire dalle ore 20.55. Ricordiamo che l’incontro tra azzurri e inglesi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League. Telecronaca a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra opzione sarà quella di DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Donati. Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora.