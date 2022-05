Conference League, dove vedere Marsiglia-Feyenoord: streaming gratis e diretta TV8?

Giovedì 5 maggio, alle ore 21, allo stadio Velodrome di Marsiglia, la squadra francese di Jorge Sampaoli ospiterà il Feyenoord, in un match valido per il ritorno delle semifinali di Conference League. Nella gara d’andata è maturato uno spettacolare 3-2 al De Kuip, risultato che ora gli olandesi dovranno provare a difendere anche in terra francese. Ricordiamo che non vale più la regola dei gol in trasferta, pertanto il Marsiglia avrà necessità di vincere con due gol di scarto con qualunque risultato: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore. La squadre che uscirà vincente, affronterà la vincente di Roma-Leicester.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Feyenoord

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu, Dieng, Payet. All. Sampaoli

FEYENOORD (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kokçu; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot

Dove vedere Marsiglia-Feyenoord, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Marsiglia-Feyenoord, valido per il ritorno della semifinale di Conference League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 a differenza dell’altro match Roma-Leicester. Il match del Velodrome sarà però visibile su Sky Sport 255 (satellite), con la possibilità di guardare la sfida anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now. Marsiglia-Feyenoord sarà trasmesso in diretta anche su DAZN: sarà possibile vedere questa partita scaricando l’applicazione della piattaforma sui dispositivi mobili, come smartphone, Pc, Tablet e anche sulle Smart Tv.