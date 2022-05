La coreografia polemica del Marsiglia: “UEFA MAFIA” – FOTO

La semifinale di ritorno di Conference League, del Velodrome, tra Olympique Marsiglia e Feyenoord è terminata con il punteggio di 0 a 0 e ad accedere in finale è stata la formazione olandese grazie alla vittoria ottenuta nel match di andata per 3 a 2. Nonostante il match con poche emozioni, a prendere la scena è stata la dura contestazione da parte dei tifosi dell’Olympique Marsiglia contro la Uefa a pochi minuti dal fischio d’inizio. Coreografia nata in segno di protesta contro la decisione della UEFA di punire il Marsiglia con una chiusura parziale dello stadio per gli incidenti contro il PAOK. Ecco di seguito i dettagli e la foto.

Coreografia dei tifosi Marsiglia: “UEFA MAFIA”

Dura contestazione al Velodrome di Marsiglia nei confronti della UEFA dopo la chiusura parziale dello stadio per la semifinale di ritorno contro il Feyenoord. La curva de Les Phoceens ha infatti formato con dei cartoncini la scritta “UEFA MAFIA”.