Fiorentina-Twente, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Conference League

Domani sera alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi si disputerà il match Fiorentina-Twente, valevole per l’andata degli spareggi di Conference League, con il match di ritorno in programma ad Enschede giovedì 24 agosto.

Per la squadra di mister Vincenzo Italiano sarà il debutto nella competizione, mentre quella olandese nel turno precedente ha eliminato piuttosto facilmente i serbi del Čukarički (vittoria 3-1 in trasferta e 4-1 in casa). Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre; sono invece sei i precedenti dei “gigliati” contro squadre orange: due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta il bilancio.

L’arbitro della sfida sarà il polacco Daniel Stefanski, coadiuvato dagli assistenti connazionali Dawid Golis e Michal Obukowicz, Quarto ufficiale Damian Sylwestrzak.

Fiorentina-Twente, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikonè, Jovic, Gonzalez.

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel.

Dove vedere Fiorentina-Twente in tv e streaming

Il match Fiorentina-Twente, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (ch. 203) con diretta a partire dalle ore 20.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La gara del “Franchi” potrà essere seguita anche in chiaro su TV8 (canale 125 del decoder e 8 del digitale terrestre), compreso lo streaming (gratuito) sul sito del canale.

