Fiorentina-Basaksehir, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky? Dove vedere Conference League

Giovedì 27 ottobre alle ore 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Basaksehir, valevole per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo A) di Conference League che vede in classifica le due squadra rispettivamente al secondo e primo posto con 10 e 7 punti.

Nella gara d’andata giocata ad Istanbul lo scorso 16 settembre, la squadra turca si è imposta per 3-0, ipotecando il primo posto del raggruppamento, per i viola invece dovrà essere la partita del riscatto dopo le tante delusioni di questo inizio di stagione, soprattutto nel campionato di Serie A.

Fiorentina-Basaksehir, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikone, Jovic, Kouamé.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caicara, Touba, Ndayishimiye, Ali Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozkan; Traore, Okaka, Chouiar.

Dove vedere Fiorentina-Basaksehir in tv e streaming

Il match Fiorentina-Basaksehir sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro dello “Franchi” si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra opzione sarà quella della di DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Manuel Pasqual.

Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. Si possono associare fino a sei dispositivi diversi, ma la novità sarà che con la versione Standard, due dispositivi potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda invece la versione Plus (disponibile dal 2 Agosto) si possono utilizzare due dispositivi in contemporanea pur registrati anche in luoghi differenti.

Fino a mercoledì 26 ottobre ci sarà un’offerta: se non si è ancora clienti, attivando l’offerta attraverso il sito di DAZN sarà possibile usufruire di una settimana gratuita per tutti gli eventi.

