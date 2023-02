Braga-Fiorentina, streaming gratis DAZN e diretta tv in chiaro TV8? Dove vedere Conference League

Giovedì 16 febbraio alle ore 18:45 allo stadio “Municipal” di Braga si disputerà il match Sporting Braga-Fiorentina, valevole per i playoff di Conference League. Prosegue quindi il percorso europeo della Viola di Vincenzo Italiano, che sta mostrando un percorso un po’ altalenante in campionato e sicuramente al di sotto delle aspettative. In Conference, però, è venuta a capo di un girone tutto sommato alla portata con Basakhsehir, Riga e Hearts: adesso, l’obiettivo sarà cercare di emulare in tutti i modi la Roma, che l’anno scorso alzò il trofeo a Tirana.

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni

Dove vedere Braga-Fiorentina in tv e streaming

Il match Braga-Fiorentina NON sarà visibile su TV8, quindi la gara non sarà visibile né in chiaro né in streaming gratis sul sito di TV8. Dunque, la gara sarà trasmessa sui canali Sky, Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, ricordiamo che l’Europa League e tutti i match di questa competizione sono visibili anche su DAZN.