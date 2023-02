Conference League, ritorno dei Play Off: tutte le gare in programma oggi

Conference League, ci siamo: questa sera si giocheranno le partite di ritorno dei play off che completeranno il quadro degli ottavi di finale, turno al quale sono già qualificate di diritto Basaksehir, West Ham, Villareal, Nizza, Alkmaar, Djugarden, Sivasspor e Slovan Bratislava. Alle 18.45 andranno in scena 4 partite, mentre i restanti 4 match si giocheranno alle ore 21.00. Andiamo a vedere quali sono e da che risultato si parte.

Alle 18.45 Lazio in casa del Cluji: c’è un gol da difendere

Alle 18.45 scende in campo la Lazio, che in terra Romena si gioca l’accesso al turno successivo contro il Cluji: gli uomini di Sarri partono dall’1-0 dell’andata, gara decisa una settimana fa da Ciro Immobile in 10 contro 11, e questa sera troveranno un clima ostile ad attenderli, visto che i padroni di casa vorranno a tutti i costi andare avanti nella competizione. Alla stessa ora Anderlecht-Ludogorets, con i bulgari avanti per 1-0, e Dnipro-AekLarnaca, gara che parte dall’1-0 dell’andata a favore dei ciprioti. Completa il quadro delle 18.45 Partizan-Tiraspol, con i Serbi avanti per una rete e zero.

Alle 20.45 la Fiorentina attende il Braga dopo il 4-0

Alle ore 21.00 tocca alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che non dovrebbe aver problemi a passare il turno contro il Braga dopo il 4-0 dell’andata in terra andalusa: il tecnico viola potrà così sfruttare la partita per far giocare chi fino ad ora ha visto il campo meno degli altri, non sottovalutando ovviamente l’impegno e la qualificazione che vanno portati a termine. In campo anche Basilea-Trabzonspor, che partono dal risultato di 1-0 per i turchi, e Gent-Qarabag, match che una settimana fa terminò col punteggio di 1-0 a favore degli Azeri. Chiude il programma Lech-BodoGlimt, che partono dal risultato di reti bianche della scorsa settimana in terra norvegese.