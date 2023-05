Basilea-Fiorentina, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky Sport? Dove vedere Conference League

Giovedì 18 maggio alle ore 21 al “Sankt Jakob-Park” si disputerà il match Basilea-Fiorentina, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League; nella gara d’andata giocata lo scorso 11 maggio a Firenze, gli svizzeri si sono imposti per 2-1.

Nel turno precedente la squadra gigliata ha eliminato i polacchi del Lech Poznan (vittoria in trasferta 4-1 e pareggio 3-3 in casa), mentre quella elvetica ha avuto la meglio sui francesi del Nizza (2-2 in casa e 1-2 in Francia).

L’unico precedente a Basilea risale alla fase a gironi di Europa League, quando il 26 novembre 2015, l’incontro terminò con il risultato di 2-2. Chi avrà la meglio nel doppio confronto, nella finale unica del prossimo 7 giugno a Praga (Eden Arena), sfiderà la vincente dell’altra semifinale che vede opposte AZ Alkmaar-West Ham (andata 2-1 per gli inglesi).

Basilea-Fiorentina, probabili formazioni

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Amdouni, Augustin.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez.

Il match Basilea-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 20.55. Ricordiamo che l’incontro europeo si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Segui Basilea Fiorentina DAZN. Attiva ora

L’incontro di Conference League sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell’ex calciatore Manuel Pasqual. Segui la UEFA Conference League su DAZN. Attiva ora.