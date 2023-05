Viola a Basilea: le ultime sulla probabile formazione della Fiorentina

Siamo a poche ore dal ritorno delle semifinali di Conference League tra Fiorentina e Basilea, vi proponiamo quindi le ultimissime sulla formazione gigliata.

Ricordiamo che la squadra viola sarà impegnata, la prossima settimana, anche nella finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La probabile formazione della Fiorentina: le scelte di Vincenzo Italiano

In porta torna il titolarissimo Terracciano; difesa con un grosso dubbio: sicuri del posto Dodò e Biraghi sulle fasce, con Milenkovic centrale, per l’altro posto accanto al difensore serbo Ranieri, Igor e Martinez Quarta si giocheranno le proprie possibilità fino all’ultimo secondo.

Centrocampo a due confermato con Amrabat e Mandragora, anche se a partita in corso è praticamente certo l’ingresso di Gaetano Castrovilli, uno dei giocatori più in forma e di classe dell’intera rosa gigliata. Il tridente dietro al recuperato Cabral sarà invece composto da: Ikonè, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Ricordiamo, infine, che non vale più la regola dei goal che fuori casa valgono doppio, in caso di parità nel punteggio: quindi alla Fiorentina basterebbe solo l’1-0 per andare, almeno, ai supplementari.