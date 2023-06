Fiorentina – West Ham, Italiano commenta i suoi avversari

Fiorentina – West Ham rappresenta la prima finale di una competizione europea, raggiunta da Vincenzo Italiano. Il tecnico della Viola non nasconde di star vivendo un vero e proprio sogno. Non a caso, in un’intervista riportata sul sito della UEFA, ha dichiarato di essere contento di giocarsi la possibilità di sollevare un trofeo così prestigioso come la Conference League. A spingere la squadra toscana verso la coppa, sono previsti 8mila tifosi a Praga (di cui 3mila sprovvisti di biglietto).

Fiorentina – West Ham, Italiano teme gli Hammers

In casa Viola c’è preoccupazione per quanto riguarda la sfida contro la corazzata inglese. La squadra di Moyes nonostante un campionato poco esaltante (stagione conclusa con un modesto 14esimo posto in Premier League), rappresenta un avversario decisamente ostico sia dal punto di vista del gruppo, sia per alcuni singoli. Vincenzo Italiano ha elogiato l’allenatore rivale, sottolineando la sua esperienza a livello internazionale e la capacità di far giocare un buon calcio alle sue squadre.

Fiorentina – West Ham permetterà al club italiano di provare a conquistare il suo secondo trofeo continentale dopo la Coppa delle Coppe vinta nel lontanissimo 1960/61. Allora la squadra italiana si impose con un 4 a 1 totale, nel doppio confronto contro i Rangers. Fra qualche giorno un’altra squadra britannica sarà sulla strada europea dei Viola.