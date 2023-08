Rapid Vienna-Fiorentina, streaming gratis e diretta TV8, Sky o DAZN? Dove vedere Conference League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra austriaci e gigliati, valevole per l'andata dello spareggio della Conference League. Il match si disputerà a Vienna, giovedì 24 alle ore 19; arbitro della sfida il croato Igor Pajac.

Giovedì 24 agosto alle ore 19 all'"Allianz Stadion" di Vienna si disputerà il match Rapid Vienna-Fiorentina, valevole per lo spareggio d'andata di Conference League (ritorno a Firenze, giovedì 31) e chi avrà la meglio si qualificherà per la fase a giorni della terza competizione europea. Nel turno precedente gli austriaci hanno avuto la meglio sugli ungheresi del Debrecen (0-0 in casa e 5-0 in trasferta).

Sono tre i precedenti tra le due squadre con i Viola che sono sempre usciti vittoriosi; l'arbitro della sfida sarà Igor Pajac, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ivan Mihalj e Vedran Durak, Quarto Ufficiale Dario Kulusic.

Rapid Vienna-Fiorentina, probabili formazioni

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull. Allenatore: Barisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in tv e streaming

L'incontro Rapid Vienna-Fiorentina, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251) con diretta a partire dalle ore 18.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.