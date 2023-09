Genk-Fiorentina, streaming gratis e diretta TV8, Sky o DAZN? Dove vedere Conference League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra belgi e gigliati, valevole per la prima giornata del girone F di Conference League. Il match si disputerà giovedì 21 settembre alle ore 18.45, alla Cegeka Arena di Genk.

Giovedì 21 settembre alle ore 18.45, alla "Cegeka Arena" si disputerà il match Genk-Fiorentina, valevole per la prima giornata del girone F di Conference League, che vede presenti anche gli ungheresi del Ferencvaros e i serbi del Cukaricki che si affronteranno in contemporanea.

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre, mentre i gigliati con squadre belghe ha solo quattro precedenti, con un bilancio di due pareggi e due sconfitte.

Genk-Fiorentina, probabili formazioni

Dove vedere Genk-Fiorentina in tv e streaming

L'incontro Rapid Vienna-Fiorentina, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e su Sky Sport (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 18.40. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull'app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro di Conference League sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi: telecronaca a cura di Riccardo Mancini.