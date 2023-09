Sorteggio Conference League 2023/24: ecco quali saranno le avversarie della Fiorentina nella fase a gironi

Concluso il sorteggio di Montecarlo relativo alla composizione dei gironi della UEFA Conference League 2023/24. Ecco quali saranno le squadre avversarie che la Fiorentina dovrà affrontare nel proprio cammino della competizione, oltre alla composizione dei giorni.

Sorteggio di Conference League 2023/24 effettuato. Per la Fiorentina, è stato riservato il Girone F ed è stata inserita tra le squadre della seconda fascia. Tra quelle inserite in prima fascia, ha trovato gli ungheresi del Ferencvaros. Dalla terza fascia, invece, i viola hanno trovato una delle più insidiose, vale a dire il club belga del Genk. In quarta fascia, infine, ci sono i serbi del Cukaricki, squadra di Belgrado e sono una "matricola" di questa recente competizione europea.

Per quanto riguarda gli altri gruppi, in risalto c'è lo Slovan Bratislava che va nel Gruppo A con i francesi del Lilla; gli israeliani del Maccabi Tel Aviv sono nel Gruppo B con i belgi del Gent, mentre l'Aston Villa trova nel Gruppo E gli olandesi dell'AZ Alkmaar; i cechi del Viktoria Plzen insieme con la Dinamo Zagabria nel Gruppo C, la Fiorentina, come già specificato, nel Gruppo F con gli ungheresi del Ferencvaros; i norvegesi del Bodo/Glimt con il Club Brugge nel Gruppo D, i greci del PAOK Salonicco vanno nel Gruppo G con l'Eintracht Francoforte, mentre i bulgari del Ludogorets sono inseriti nel Gruppo H con il Fenerbahce.

Sorteggio Conference League 2023/24: ecco come è andata

Questa la composizione degli 8 giorni:

GRUPPO A: Lille (FRA), Slovan Bratislava (SVK), Olimpija Lubiana (SLO), Ki Klaksvik (FAR)

GRUPPO B: Gent (BEL), Maccabi Tel Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UCR), Breidablik (ISL)

GRUPPO C: Dinamo Zagabria (CRO), Viktoria Plzen (CZE), Astana (KAZ), Fc Ballkani (KOS)

GRUPPO D: Bruges (BEL), Bodo/Glimt (NOR), Besiktas (TUR), Lugano (SVI)

GRUPPO E: AZ Alkmaar (OLA), Aston Villa (ING), Legia Varsavia (POL), Zrinskij Mostar (BIH)

GRUPPO F: Ferencvaros (UNG), Fiorentina (ITA), Genk (BEL), Cukaricki (SER)

GRUPPO G: Eintracht Francoforte (GER), Paok (GRE), Hjh Helsinki (FIN), Aberdeen (SCO)

GRUPPO H: Fenerbahce (TUR), Ludogorets (BUL), Spartak Trnava (SVK), Nordsjaelland (DAN)

