Viktoria Plzen-Fiorentina, le probabili formazioni: le scelte di Koubek e Italiano in Conference League

Viktoria Plzen e Fiorentina si affronteranno nella gara valida per i quarti di finale dell'edizione 2023/24 di Conference League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Miroslav Koubek e quella di Vincenzo Italiano è previsto per le 18:45 di oggi, giovedì 11 aprile, allo Stadion Mesta Plzne.

Viktoria Plzen-Fiorentina di Conference League, probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. All. Miroslav Koubek.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico González, Beltran, Sottil; Belotti. All. Vincenzo Italiano.

Viktoria Plzen-Fiorentina di Conference League, come arrivano le due squadre

I cechi arrivano a questa sfida dopo il pareggio in campionato per 0-0 contro il Karvina. La squadra di Koubek si trova al momento in terza posizione nella 1. Liga dietro alle due squadre della capitale (Slavia Praga e Sparta Praga), rispettivamente a 13 e 12 punti di distanza dai prossimi avversari della Fiorentina. Per arrivare ai quarti di finale della terza competizione europea per importanza, il Viktoria Plzen ha battuto il Servette ai calci di rigore dopo 2 pareggi a reti bianche nei 2 confronti di andata e ritorno.

Per quanto riguarda la Viola, l'ultima sfida ha portato una sconfitta per 1-0 contro la Juventus. La squadra di Italiano è dunque rimasta al decimo posto in Serie A con ancora qualche residua speranza di qualificarsi ad una delle coppe europee della prossima stagione. Per raggiungere i quarti di Conference League, la squadra di Firenze è passata oltre il Maccabi Haifa nel turno precedente grazie ad una vittoria, nella sfida di andata, e ad un pareggio in quella di ritorno.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito dell'israeliano Orel Grinfeld, coadiuvato dagli assistenti connazionali Hassan e Yarkoni. Il quarto uomo sarà Leibovitz, mentre in sala VAR agiranno Adler e Reinshreiber.