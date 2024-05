Finale Conference League, Fiorentina-Olympiacos: dove vederla in tv e streaming

Ultimo atto di questa edizione della Conference League, allo Stadio Agia Sophia di Atene va in scena la finale tra Fiorentina ed Olympiacos, la data del match è il 29 maggio alle ore 21. Ecco nel dettaglio tutte le informazioni su dove vederla, in tv e streaming.

Fiorentina ed Olympiacos si sfidano nella finale di Conference League: ecco le informazioni su dove vederla in tv e streaming. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha eliminato in semifinale il Brugge, non senza fatica, grazie al gol su rigore di Beltran negli ultimi minuti del ritorno in Belgio. Mentre i greci hanno eliminato a sorpresa i favoriti dell'Aston Villa, vincendo sia all'andata che al ritorno, grazie a uno scatenato El Kaabi.

Fiorentina-Olympiacos: dove vederla

Partita difficile per i viola, arrivati in finale di Conference League anche nella passata edizione, poi persa per mano del West Ham. Infatti, l'Olympiacos giocherà in "casa", visto che la finale si giocherà allo Stadio Agia Sophia di Atene, sebbene formalmente sarà a campo neutro, con i posti che verranno divisi tra tifosi italiani e greci. La finale si giocherà mercoledì 29 maggio, alle ore 21, e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Sarà possibile vederla in tv anche su Sky, e in streaming con Sky Go e Now.