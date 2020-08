Finale Coppa Italia Primavera: dove vedere Verona-Fiorentina in streaming e diretta tv

Oggi alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia (a porte chiuse), Verona-Fiorentina si sfideranno nel match valevole per la finale di Coppa Italia Primavera. Ricordiamo che proprio la squadra toscana è campione uscente della manifestazione visto che nella scorsa stagione (aprile 2019) vinse entrambi i match contro il Torino (2-0 in casa e 2-1 in trasferta).

Verona-Fiorentina, presentazione del match

Per entrambe le formazioni questa stagione, molto particolare interrotta per l’emergenza Covid-19, non è stata positiva con il Verona del tecnico Nicola Corrent che al momento dello stop era al quarto posto del campionato Primavera 2 fallendo così la promozione in massima serie, però qualificandosi a sorpresa per la finale di Coppa Italia, mentre la Fiorentina del neo allenatore Alberto Aquilani (che ha preso il posto di Emiliano Bigica, ingaggiato dal Sassuolo) nella Primavera 1 è giunta solamente undicesima, molto al di sotto della aspettative iniziali.

Il cammino degli scaligeri è cominciato dal primo turno eliminatorio con la vittoria sul campo della Spal per 4-3 dopo i tempi supplementari, in quello successivo successo per 4-0 sempre in trasferta contro la Beretti del Pordenone, poi in sequenza clamoroso 6-1 a Cagliari, 3-1 interno contro il Frosinone e nella doppia semifinale contro la Roma, successo 2-0 in casa e ko in trasferta per 3-1 ma qualificazione grazie alla rete realizzata in trasferta.

I gigliati invece hanno iniziato il loro percorso dagli ottavi di finale con vittoria interna contro il Genoa per 3-1 dopo i tempi supplementari, nei quarti altro successo per 3-1 in casa contro il Milan, infine in semifinale doppio pareggio contro la Juventus (1-1 a Firenze e 2-2 a Torino), ma anche qui decisivi i gol segnati fuori casa.

Verona-Fiorentina, probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Ciezkowski; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini; Brandi, Squarzoni, Jocic; Yeboah Ankrah, Sane, Amayah.

FIORENTINA (4-3-1-2): Brancolini; Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Bianco, Fiorini, Beloko; Pierozzi; Spalluto, Duncan.

Dove vedere Verona-Fiorentina, in diretta tv e streaming

La finale della Coppa Italia Primavera Verona-Fiorentina, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire il match anche in streaming collegandosi sul sito ufficiale di Sportitalia e accedendo alla sezione delle dirette, oltre che su l’app di Sportitalia, scaricabile per dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast.