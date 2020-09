Coppa Italia, dove vedere Carpi Casarano: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dove vedere Carpi Casarano, presentazione del match del Primo Turno di Coppa Italia. Alle ore 16.30 di mercoledì 23 settembre allo stadio ‘Cabassi’ il Carpi di mister Sandro Pocheschi affronterà il Casarano di mister Vincenzo Feola, il match è valido per il Primo Turno di Coppa Italia.

Il match del ‘Cabassi’ si giocherà rigorosamente a porte chiuse, la vincente di Carpi-Casarano affronterà al Secondo Turno il prossimo 30 settembre il Pordenone, squadra militante nel campionato di Serie B. Il Carpi milita nel campionato di Serie C (gir. B) e domenica 27 settembre affronterà al ‘Cabassi’ la Sambenedettese, gara che potrebbe disputarsi con la presenza di circa 1000 spettatori come sta avvenendo in Serie A. Il Casarano, invece, milita nel campionato di Serie D (gir. H) e domenica 27 settembre farà il suo esordio in campionato nel match interno del ‘Giuseppe Capozza’ contro il Real Aversa, squadra campana. Carpi-Casarano sarà diretta dal signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coaudiuvato dai signori Cecconi e Caliari, mentre il quarto uomo sarà il signor Paolo Bitonti.

Dove vedere Carpi Casarano, diretta TV e streaming