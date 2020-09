Coppa Italia, dove vedere Empoli Renate streaming e diretta tv

Coppa Italia, ecco dove vedere Empoli Renate in streaming e diretta tv.

La Coppa Italia è arrivata al secondo turno. Adesso, scendono in campo anche alcune squadre di Serie B e tra queste c’è l’Empoli che sfiderà il Renate allo Stadio Carlo Castellani. Il Renate è arrivato al secondo turno, eliminando l’Avellino nel turno precedente (vittoria per 2-1 per il Renate). Le due squadre nel weekend hanno disputato la prima giornata dei rispettivi campionati: mentre l’Empoli ha trovato una vittoria per 2-0 molto importante sul campo del Frosinone, il Renate, invece, ha perso in casa per 3-2 contro il Como.

Il pronostico è, ovviamente, in favore dell’Empoli ma nell’unico precedente in gare ufficiali tra le due squadre è stato il Renate a spuntarla: nel 2017, sempre nel secondo turno di Coppa Italia, la squadra brianzola vinse ai rigori dopo un emozionante 2-2.

La squadra vincitrice sfiderà il Benevento al prossimo turno.

Dove vedere Empoli Renate streaming e diretta tv

Il fischio d’inizio del match Empoli – Renate è in programma alle ore 17 e l’arbitro del match sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido. Non è prevista nessuna diretta tv e, quindi, non sarà possibile seguire la gara in tv o in streaming. Però, potrete seguire la cronaca live della partita attraverso le pagine social delle due squadre.