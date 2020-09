Coppa Italia: dove vedere Pontedera-Arezzo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 17 Stadio comunale “Ettore Mannucci”, si disputerà Pontedera-Arezzo, match valevole per il primo turno di Coppa Italia. Derby toscano molto interessante con le due squadre che nella scorsa stagione decisero di non prendere parte ai playoff per i quali si erano qualificati; anche nel campionato 2020-21 sia i granata sia gli amaranto sono stati inseriti nel girone A e domenica prossima faranno il loro esordio; la squadra del tecnico Ivan Maraia sarà impegnata nella trasferta sarda contro l’Olbia, mentre la formazione di mister Alessandro Potenza giocherà sul campo della Feralpi Salò.

La squadra vincitrice questa sera, nel secondo turno (mercoledì 30 settembre) disputerà il match di secondo turno allo stadio Zini contro la Cremonese. Complessivamente sono nove i precedenti con i padroni di casa in vantaggio per tre vittorie contro due degli ospiti e quattro pareggi; ultimo match al “Mannucci” è quello della scorsa stagione con successo dei granata per 2-1.

L’arbitro della gara sarà Daniele Paterna della sezione AIA di Teramo.

Queste le probabili formazioni:

PONTEDERA (3-5-2): Sarri; Risaliti, Piana, Matteucci; Vaccaro, Barba, Caponi, Catanese, Parodi; Stanzani, Tommasini.

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Masetti; Foglia, Males, Benucci, Bortoletti; Cutolo, Belloni.

Dove vedere Pontedera-Arezzo, primo turno Coppa Italia

La gara di Coppa Italia (primo turno) Pontedera-Arezzo al momento non è in programma in nessuna piattaforma televisiva e nemmeno in streaming, ma se ci fossero novità ci saranno aggiornamenti; tuttavia sarà possibile seguire l’andamento della partita sulle pagine social dei due club.