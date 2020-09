Coppa Italia, dove vedere Pordenone Casarano: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Pordenone Casarano, presentazione del match del Secondo Turno di Coppa Italia. Alle ore 18 di mercoledì 30 settembre allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste il Pordenone di mister Attilio Tesser ospiterà il Casarano di mister Vincenzo Feola, il match è valido per il Secondo Turno di Coppa Italia. La vincente di questo match affronterà nel Terzo Turno mercoledì 28 ottobre la vincente di Monza-Triestina che si giocherà martedì 29 settembre. I ‘ramarri’ entrano in scena nella competizione in questo turno e sabato hanno fatto il proprio esordio in campionato pareggiando per 0-0 a ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Le ‘serpi’, invece, hanno già disputato il Primo Turno superando al ‘Cabassi’ il Carpi 1-3 dopo i tempi supplementari. Casarano che domenica ha esordito in campionato nel girone H di Serie D superando per 2-0 la Real Aversa, match giocato tra le mura amiche dello stadio ‘Capozza’.

Pordenone-Casarano sarà diretta dal signor Daniel Amabile di Vicenza, coaudiuvato dai signori L. Rossi e Moro, mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli.

Dove vedere Pordenone Casarano, diretta TV e streaming