Coppa Italia, dove vedere Reggina-Teramo streaming gratis e diretta TV

Domani pomeriggio alle ore 14 allo stadio Oreste Granillo si disputerà il match tra Reggina-Teramo, valevole per il secondo turno della Coppa Italia; se al 90′ il risultato fosse di parità si disputerebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente del match di domani, al terzo turno incontrerà in trasferta il Bologna (28 ottobre).

Gli amaranto di mister Domenico Toscano nella prima giornata del campionato di Serie B hanno pareggiato 1-1 sul campo della Salernitana, mentre gli abruzzesi del tecnico Massimo Paci dopo aver esordito con una vittoria al primo turno di Coppa Italia in trasferta contro il Piacenza (2-1), ha bissato il successo anche al primo turno del campionato di Serie C vincendo in casa contro il Palermo per 2-0.

L’arbitro della gara sarà Alberto Santoro della sezione AIA di Messina, coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme (Catanzaro) e Gianluca Sechi di Sassari, quarto uomo Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Cosenza).

Queste le probabili formazioni:

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Lafferty.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Cancellotti, Diakite, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.

Dove vedere Reggina-Teramo in tv e streaming

Il match Reggina-Teramo, secondo turno di Coppa Italia, non sarà visibile su nessun canale visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.