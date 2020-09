Coppa Italia, dove vedere Renate Avellino streaming e diretta tv

Coppa Italia, ecco dove vedere Renate Avellino in streaming e in diretta tv.

È iniziata anche la Coppa Italia 2020/2021. Il primo turno della competizione mette di fronte squadre di Serie C e D e allo stadio “Città di Meda” va in scena il match Renate – Avellino. Le due compagini disputeranno il campionato di Serie C quest’anno e questo match sarà l’esordio stagionale per entrambe. La prima giornata di campionato prevista per il 27 settembre è slittata causa sciopero indetto dall’AIC. Nel caso la partita dovesse finire in pareggio nel corso dei tempi regolamentari, si disputeranno i due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente della sfida affronterà il Benevento in trasferta nel prossimo turno.

Il fischio d’inizio di Renate – Avellino è in programma alle ore 18 e l’arbitro del match sarà Matteo Gariglio della sezione AIA di Pinerolo.

Coppa Italia, dove vedere Renate Avellino tv

La sfida tra Renate e Avellino, valida per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Prima Tivvù (canale 90 digitale terrestre) a partire dalle 17:40.

Coppa Italia, dove vedere Renate Avellino streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Renate – Avellino anche in streaming gratis sul sito www.primativvu.it sempre con collegamento dalle ore 17:40.