Coppa Italia, orari primo turno: il programma completo

La Lega Serie A pochi minuti fa ha ufficializzato gli orari dei match del primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-21, in programma mercoledì 23 settembre (eccetto due anticipi martedì 22) dove saranno impegnate le squadre di Serie C e D. Il mercoledì successivo entreranno in scena le formazione della serie cadetta, mentre il 28 ottobre le squadre della massima serie escluse le prime otto classificate della scorsa stagione che invece inizieranno dagli ottavi di finale in quanto teste di serie della competizione.

Tra i match più interessanti ci sono da registrare Monopoli-Modena, Alessandria-Sambenedettese, Potenza-Triestina e Ternana-Albinoleffe; ricordiamo che se al 90′ ci fosse situazione di parità si disputerebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Ricordiamo che in questa stagione la finale si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e non all’Olimpico di Roma, in quanto lo stadio capitolino dovrà essere lasciato a disposizione per i campionati europei e dove si giocherà la partita inaugurale della competizione continentale (11 giugno, ore 21).

Coppa Italia, il programma completo del 1° turno

Pontedera-Arezzo (a Piancastagnaio) mercoledì 23/09 ore 17:00

Carrarese-Ambrosiana mercoledì 23/09 ore 17:00

Catania-Notaresco mercoledì 23/09 ore 19:00

Monopoli-Modena mercoledì 23/09 ore 19:00

Alessandria-Sambenedettese mercoledì 23/09 ore 20:00

Renate-Avellino mercoledì 23/09 ore 18:00

Novara-Gelbison mercoledì 23/09 ore 16:30

Piacenza-Teramo mercoledì 23/09 ore 15:30

Livorno-Pro Patria mercoledì 23/09 ore 17:00

Padova-Breno mercoledì 23/09 ore 19:00

Feralpisalò-Pineto mercoledì 23/09 ore 18:30

Ternana-Albinoleffe martedì 22/09 20:30

Carpi-Casarano mercoledì 23/09 ore 16:00

Potenza-Triestina mercoledì 23/09 ore 18:30

Sudtirol-Sassari (a Salò) martedì 22/09 14:30

Catanzaro-Virtus Francavilla mercoledì 23/09 ore 17:00