Dopo aver debuttato in Serie B con un buon pareggio ottenuto in una difficile trasferta (1-1 vs Brescia), l’Ascoli si prepara ad affrontare il Perugia nel secondo turno di Coppa Italia. Nonostante le due compagini siano di categorie differenti, Ascoli-Perugia, si prospetta una partita molto interessante che può regalare tante emozioni e sorprese.

Ascoli-Perugia: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Ascoli-Perugia, valido per il secondo turno di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, con il fischio d’inizio fissato per le ore 17.00 di Mercoledì 30 Settembre 2020. L’arbitro designato per Ascoli-Perugia è Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia della sezione di Modena e Daniele Marchi della sezione di Bologna e dal quarto uomo ufficiale Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Dove vedere Ascoli-Perugia, streaming gratis Coppa Italia e diretta tv in chiaro?

Al momento per il match Ascoli-Perugia, valido per il secondo turno di Coppa Italia, non è previsto né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro in quanto, essendo la Rai proprietaria esclusiva dei diritti della Coppa Italia, trasmetterà solo alcune delle partite del secondo atto della competizione e Ascoli-Perugia non è prevista nella programmazione.