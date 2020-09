Dopo aver pareggiato per 1-1 la partita inaugurale di Serie B contro l’Ascoli, il Brescia allenato da Delneri è pronto a fare il suo debutto in Coppa Italia contro il Trapani guidato da Di Donato. Brescia-Trapani darà l’occasione ai tifosi delle ‘rondinelle’ di osservare da vicino i miglioramenti della propria squadra con i dettami tattici del nuovo allenatore.

Brescia-Trapani: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Brescia-Trapani, valido per il secondo turno di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 di Mercoledì 30 Settembre 2020. L’arbitro designato per Brescia-Trapani è Lorenzo Illuzzi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Villa e Della Croce e dal quarto uomo Calzavara.

Dove vedere Brescia-Trapani, streaming gratis Coppa Italia e diretta tv in chiaro?

Al momento per la partita Brescia-Trapani, valida per il secondo turno di Coppa Italia, non è in programma né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis. La Rai, essendo proprietaria dei diritti della Coppa Italia, trasmetterà solamente alcune delle partite in programma per questo secondo turno e Brescia-Trapani non è presente nella programmazione. Seguiranno aggiornamenti ma, si potrà comunque seguire l’evolversi del match, nelle pagine social delle rispettive compagni (Facebook, Twitter e Instagram).