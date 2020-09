Il nuovo Bari allenato da Gaetano Auteri si prepara ad affrontare, nel primo turno della Coppa Italia, il Trastevere, formazione dilettantistica che milita nella Serie D girone G e che rappresenta un rione della città di Roma. Il vincitore del match Bari-Trastevere, se la vedrà al secondo turno di Coppa Italia contro la Spal di Marino.

Bari-Trastevere: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Bari-Trastevere, valido per il primo turno di Coppa Italia 2020/21, si giocherà allo Stadio San Nicola di Bari, con il fischio d’inizio fissato per le 17.30 di Mercoledì 23 Settembre 2020. L’arbitro di Bari-Trastevere sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, con assistenti i signori Manuel Robilotta e Thomas Ruggieri. Quarto uomo il signor Garofalo.

Dove vedere Coppa Italia Bari-Trastevere, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Non è prevista alcuna diretta tv e streaming gratis di Bari-Trastevere. Secondo quanto esternato dall’emittente media partner del Bari con un post su Facebook, i diritti televisivi della Coppa Italia sono esclusiva Rai e la stessa Rai ha deciso di non esercitarli per questo primo turno. Telebari, media partner SSC Bari, era pronta ad acquistare il match e permettere così a tutti i tifosi biancorossi di assistere alla prima uscita ufficiale della squadra di Auteri. Purtroppo sono diritti in esclusiva, non vendibili alle Tv private. Non è disponibile quindi la diretta tv in chiaro del match. Si potranno comunque seguire gli aggiornamenti di Bari-Trastevere sulle rispettive pagine social delle due compagini e in radiocronaca sulle frequenze di Radiobari.