Dove vedere Novara Gelbison streaming gratis e diretta tv Coppa Italia

Mercoledì 23 settembre alle ore 16.30 allo stadio Silvio Piola di Novara andrà in scena Novara Gelbison, incontro valido per il primo turno di Coppa Italia 2020/21. Un match interessante che vedrà affrontarsi una squadra storica come il Novara e il Gelbison Cilento, squadra di Serie D che per la prima volta si affaccia nella competizione. Ecco tutte le informazioni su dove seguire Novara Gelbison in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Novara Gelbison, presentazione della partita

Il match Novara Gelbison metterà a confronto i padroni di casa che possono contare su una rosa di alto livello, con giocatori come Buzzegoli, Piscitella e Pablo Gonzalez, e il Gelbison Cilento che, dopo aver chiuso lo scorsa Serie D al settimo posto, sta costruendo una squadra all’altezza dei campionati professionistici. Il primo turno di Coppa Italia Novara Gelbison sarà ad eliminazione diretta, con partita secca ed eventuali supplementari e calci di rigori. La vincente della partita dovrà affrontare nel secondo turno il Cittadella e, quindi, nel terzo turno lo Spezia.

Dove vedere Novara Gelbison, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’incontro Novara Gelbison che si giocherà allo stadio Silvio Piola di Novara, mercoledì 23 settembre alle ore 16:30, al momento non è in programmazione nè in diretta tv in chiaro né in streaming gratis. Seguiranno aggiornamenti. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).