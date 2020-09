La Spal di Marino ha iniziato il campionato di Serie B 2020/21 con un pareggio a reti inviolate contro il Monza di Brocchi. Un buon risultato contro una compagine che sogna l’approdo in Serie A, ma anche la squadra di Ferrara è dello stesso avviso. Le ambizioni della società sono alte, memore delle ultime stagioni nella massima serie. Mercoledì 30 settembre, il prossimo avversario in Coppa Italia della Spal sarà il Bari targato De Laurentiis. La tifoseria pugliese è delusa per il mancato approdo nella serie cadetta la passata stagione e chiede a mister Auteri uno sforzo notevole per realizzare il sogno promozione quest’anno.

Le ambizioni di entrambe le squadre nei rispettivi campionati sono dunque alte e il match promette scintille e tanto spettacolo. In questo articolo di forniremo tutte le informazioni utili su dove vedere Spal-Bari in streaming e diretta tv in chiaro, secondo turno di Coppa Italia 2020/21.

Dove vedere Spal-Bari streaming e diretta tv in chiaro Coppa Italia

Il match valido per il secondo turno di Coppa Italia, Spal-Bari, in programma mercoledì 30 settembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, canali 57 e 58 del digitale terrestre, 227 di Sky. La Rai ha acquisito i diritti per trasmettere la Coppa Italia in questa stagione. Coloro che vogliano vedere il match in streaming, lo potranno fare collegandosi al sito web ufficiale di Rai Sport, oppure scaricando sul proprio dispositivo tablet, smartphone, pc o notebook, l’app Rai Play.