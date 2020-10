Coppa Italia, dove vedere Parma Pescara streaming e diretta tv

Coppa Italia, ecco dove vedere Parma Pescara in streaming e in tv.

Allo Stadio Ennio Tardini va in scena il match Parma – Pescara, gara valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. La partita si disputerà in gara secca e la vincitrice sfiderà la vincente di Cosenza – Monopoli nel prossimo turno.

Entrambe le squadre non stanno vivendo un buon momento in campionato. Il Parma è decimato visti i tanti casi di Coronavirus tra i suoi calciatori e nelle prime cinque giornate ha trovato solo quattro punti. Il Pescara però ha fatto ancora peggio. Il club abruzzese è ultimo in Serie B e ha trovato un solo punto in cinque gare di campionato disputate. Anche nello scorso di Coppa Italia hanno battuto il San Nicolò Notaresco, squadra di Teramo che partecipa al campionato di Serie D, solo ai calci di rigore. Questo significa nessuna partita vinta nei tempi regolamentari in stagione.

Il pronostico è tutto in favore del Parma ma nell’unico precedente in Coppa Italia fu il Pescara a vincere. Si trattava dell’edizione 1996/1997: gli abruzzesi vinsero 3-1 nel secondo turno ed eliminarono i ducali dalla competizione. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate risulta al campionato di Serie B 2017/2018: al Tardini fu il Pescara a imporsi 1-0, mentre in Abruzzo fu il Parma a dominare con un 4-1.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18 e l’arbitro della gara sarà Simone Sozza.

Dove vedere Parma Pescara tv

La sfida di Coppa Italia tra Parma e Pescara non sarà trasmessa in tv. La Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, ha trasmesso solo tre partite per il terzo turno eliminatorio: Sampdoria – Salernitana, Torino – Lecce e Verona – Venezia.

Dove vedere Parma Pescara streaming

La partita Parma – Pescara non sarà possibile seguirla nemmeno in streaming sulla piattaforma web Rai Play o sul sito web www.raisport.rai.it. Potrete seguire il live match della gara sulle pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) delle due squadre.