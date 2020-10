Coppa Italia, dove vedere Sampdoria Salernitana streaming gratis e diretta tv

Coppa Italia, ecco dove vedere Sampdoria Salernitana in streaming gratuito e in tv.

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena il match Sampdoria – Salernitana, gara valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. La partita si disputerà in gara secca e la vincitrice affronterà al prossimo turno la vincente della sfida Genoa – Catanzaro.

La Sampdoria è reduce da un periodo di forma eccezionale. Nelle ultime tre gare di Serie A sono arrivate tre vittorie contro squadre importanti come Fiorentina, Lazio e Atalanta. Grazie a queste tre vittorie, i doriani sono settimi in classifica a quota 9 punti.

La Salernitana anche sta facendo vedere grandi cose in Serie B. I campani sono secondi in classifica con 11 punti conquistati in cinque partite. Tra campionato e Coppa Italia, i ragazzi di Castori non hanno ancora perso in stagione. Nel turno precedente di Coppa Italia la Salernitana ha eliminato il Sudtirol con un secco 3-0.

Il pronostico è ovviamente in favore della Sampdoria ma attenzione a non sottovalutare questa Salernitana. Però i precedenti non sorridono ai granata: in otto precedenti a Genova, la Salernitana ha vinto solo una volta. E quella vittoria, datata 2 aprile 2000 con un 4-2 in Serie B, fu anche l’ultima dei campani contro la Samp. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate risale alla stagione 2002/2003 di Serie B: la Sampdoria vinse entrambe le sfide con due semplici 1-0.

Il fischio d’inizio è in programma martedì 27 ottobre alle ore 14 e l’arbitro della gara sarà Alessandro Prontera di Bologna.

Dove vedere Sampdoria Salernitana tv

La sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Salernitana sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulla Rai. Il canale dedicato al match sarà Rai Sport (canale 58). Per seguire la gara in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi al canale Rai Sport +HD (canale 57).

Dove vedere Sampdoria Salernitana streaming gratis

Sarà possibile seguire il match Sampdoria – Salernitana anche in streaming gratis su Rai Play, la piattaforma web della Rai. Bisognerà collegarsi dal vostro computer al sito web oppure scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili.

Inoltre, la partita sarà trasmessa in streaming gratuito anche sul sito di Rai Sport www.raisport.rai.it.