Coppa Italia, dove vedere Udinese-Vicenza: live streaming e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine (a porte chiuse) si disputerà il match tra Udinese-Vicenza, valevole per il terzo turno di Coppa Italia; per la squadra friulana di di mister Luca Gotti sarà l’esordio nella manifestazione nazionale, mentre per i veneti del tecnico Domenico Di Carlo aveva iniziato nel turno precedente battendo allo stadio Romeo Menti la Pro Patria per 3-2 dopo i tempi supplementari. Nell’ultimo turno di campionato entrambe le squadre sono state sconfitte in trasferta con lo stesso risultato (3-2) rispettivamente contro Fiorentina e Spal.

Lo scorso 29 agosto bianconeri e biancorossi si erano sfidati sempre in Friuli in una gara estiva amichevole che aveva visto i padroni di casa vincere per 3-2 grazie alla rete decisiva del macedone Nestorovski al minuto 86.

L’arbitro del match sarà Antonio Rapuano della sezione di AIA di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Marchi, quarto uomo Berenzoni.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Nalini, Pontisso, Cinelli, Dalmonte; Gori, Meggiorini.

Dove vedere Udinese-Vicenza, terzo turno Coppa Italia

Il match Udinese-Vicenza, terzo turno di Coppa Italia (calcio d’inizio ore 18) non sarà visibile su nessun canale visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.